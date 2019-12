Gearbooker: airbnb voor foto- en videoapparatuur

Eerste indruk|Een speciale lens op je camera bij een bruiloft, een action cam voor een kampioenswedstrijd of zelfs een dure fotoprinter: je kunt ze bij verschillende bedrijven huren. Sinds kort kun je ook terecht bij Gearbooker, een soort airbnb voor foto- en videoapparatuur. Het is een fluitje van een cent om ook je eigen spullen te huur aan te bieden.

Conclusie

Huur goed verzekerd spullen van particulieren of verdien wat terug door je dure spullen te verhuren. Gearbooker biedt een interessante dienst, mits het aanbod groeit, de zoekfunctie verbetert en je de prijzen goed vergelijkt met professionele verhuurders.

Aanbod

Gearbooker heeft nu nog niet voldoende dekking om interessant te zijn voor heel Nederland. De kans is nog klein dat je veel verhuurders in de buurt hebt wonen.

We zijn benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Sinds de start eind februari zijn er ruim 600 items te huur aangeboden via Gearbooker. Vooral camera's, lenzen (objectieven), studio- en audioapparatuur en allerlei accessoires. Er zijn ook minder goed gevulde categorieën voor bijvoorbeeld 'Printers & scanners' of '3D, virtual reality, augmented reality & gaming'.

Zoekfunctie

De zoekfunctie werkt nog niet helemaal vlekkeloos:

Filterfunctie: Het ligt voor de hand om te zoeken op categorie, bijvoorbeeld systeemcamera's . Maar elk item zit in maar 1 categorie. Filter je op 'systeemcamera's', dan sluit je alle andere categorieën uit, terwijl daar ook systeemcamera's in kunnen zitten (bijvoorbeeld ' Mirrorless ' en ' Micro Four Thirds ').

. Maar elk item zit in maar 1 categorie. Filter je op 'systeemcamera's', dan sluit je alle andere categorieën uit, terwijl daar ook systeemcamera's in kunnen zitten (bijvoorbeeld ' ' en ' '). Locatie: Ook merkten wij dat er af en toe iets mis gaat met zoeken op locatie of de weergave van de verhuurders op de kaart. Je ziet vooraf niet preccies waar een verhuurder woont. Soms zie je de kaart helemaal niet.

Prijzen

We hebben geen uitgebreide prijsvergelijking gedaan, maar de prijzen bij Gearbooker lijken op het eerste gezicht op hetzelfde niveau of iets lager te liggen als bij verhuurbedrijven:

Je huurt bijvoorbeeld een lens van €2000 voor een huurprijs van bijvoorbeeld €30 per dag, €20 voor een extra dag of €150 voor een week.

Daar komt (verplicht) nog enkele euro’s verzekeringspremie bij en €50 eigen risico. Ook bij verhuurbedrijven heb je daarmee te maken: daar kan het eigen risico ook hoger zijn, bijvoorbeeld €150.

Als de verhuurder jouw boekingsverzoek accepteert, ontvang jij een betaallink. Na betaling 'stelt het boekingssysteem een huurovereenkomst op maat voor jullie op' en krijg je elkaars contactgegevens.

Zelf verhuren

Na het aanmaken van een account is het een fluitje van een cent om ook je eigen spullen te huur aan te bieden. Let wel op de volgende punten:

Je hoeft niet zelf foto's te maken van het item dat je wilt verhuren. Kies een foto uit het bestaande fotobestand van Gearbooker.

Heel belangrijk is de door jou aangegeven dagwaarde. Voor dat bedrag wordt de apparatuur verzekerd en wordt een huurprijs gesuggereerd, die je overigens zelf mag bepalen. 'Mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor je een claim moet indienen voor jouw item, dan wordt het schadegeval eerst in kaart gebracht om de schade te bepalen. Als de claim succesvol is, zorgt de verzekeraar ervoor dat je item wordt hersteld of keert de vervangingswaarde aan je uit.'

Verder is er de belofte van betaalgemak: de huurder betaalt aan Gearbooker en Gearbooker betaalt 4 dagen na afronding van de huurperiode aan de verhuurder. Je hoeft dus niet zelf achter de huurder aan te zitten.

Natuurlijk wil Gearbooker er ook aan verdienen: 15% van de huurprijs ben je kwijt als commissie. De commissie is minimaal €2,50 per dag: dat is 15% van €16,67. Bij lagere huurprijzen houd je er dus minder aan over.

Alternatieven

Mogelijk heb je nog nooit nagedacht over het huren van foto- en videoapparatuur. Gearbooker is zeker niet de enige optie:

Online zoeken op bijvoorbeeld 'fotocamera huren' levert een ruime keuze aan verhuurbedrijven op.

Zou jij gebruik maken van Gearbooker? Wat zou je dan willen huren of verhuren? Laat jouw reactie hieronder achter of ga naar onze Community.