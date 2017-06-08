Gearbooker: airbnb voor foto- en videoapparatuur

Karen Reijneveld Expert ElektronicaGepubliceerd op:8 juni 2017
MerkGearbooker
RichtprijsTarieven wisselen
TypeWebsite huur en verhuur foto- en videoapparatuur
Huur goed verzekerd spullen van particulieren of verdien wat terug door je dure spullen te verhuren. Gearbooker biedt een interessante dienst, mits het aanbod groeit, de zoekfunctie verbetert en je de prijzen goed vergelijkt met professionele verhuurders.
Gearbooker heeft nu nog niet voldoende dekking om interessant te zijn voor heel Nederland. De kans is nog klein dat je veel verhuurders in de buurt hebt wonen.
We zijn benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Sinds de start eind februari zijn er ruim 600 items te huur aangeboden via Gearbooker. Vooral camera's, lenzen (objectieven), studio- en audioapparatuur en allerlei accessoires. Er zijn ook minder goed gevulde categorieën voor bijvoorbeeld 'Printers & scanners' of '3D, virtual reality, augmented reality & gaming'.
De zoekfunctie werkt nog niet helemaal vlekkeloos:
We hebben geen uitgebreide prijsvergelijking gedaan, maar de prijzen bij Gearbooker lijken op het eerste gezicht op hetzelfde niveau of iets lager te liggen als bij verhuurbedrijven:
Als de verhuurder jouw boekingsverzoek accepteert, ontvang jij een betaallink. Na betaling 'stelt het boekingssysteem een huurovereenkomst op maat voor jullie op' en krijg je elkaars contactgegevens.
Na het aanmaken van een account is het een fluitje van een cent om ook je eigen spullen te huur aan te bieden. Let wel op de volgende punten:
Natuurlijk wil Gearbooker er ook aan verdienen: 15% van de huurprijs ben je kwijt als commissie. De commissie is minimaal €2,50 per dag: dat is 15% van €16,67. Bij lagere huurprijzen houd je er dus minder aan over.
Mogelijk heb je nog nooit nagedacht over het huren van foto- en videoapparatuur. Gearbooker is zeker niet de enige optie: