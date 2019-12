Half mei testresultaten Canon EOS 1100D

Nieuws|De Canon EOS 1100D lag net op tijd in de winkel om mee te gaan in de test die half mei op onze website verschijnt.

Medio mei testen we 16 nieuwe camera’s, waaronder de Canon EOS1100D. Een maand eerder publiceren we de testresultaten van ongeveer 12 nieuwe compactcamera’s.

De voorganger van de Canon EOS 1100D kwam in januari 2009 heel goed uit onze test. Het was ook nog eens een heel voordelige spiegelreflexcamera. We zijn erg benieuwd of de EOS1100D ook zo’n goede prijs/kwaliteitverhouding heeft. Inmiddels kun je op onze site alvast onze eerste indruk van de Canon EOS 1100D lezen.

Behalve drie spiegelreflexcamera’s (Canon EOS 1100D, 600D en Sony alpha 560), testen we ook drie spiegelloze systeemcamera’s (Panasonic Lumix DMC-GF2, Samsung NX11 en Olympus Pen E-PL2) en twee geavanceerde compactcamera’s (Nikon Coolpix P500 en Olympus XZ1). De andere camera’s die nu in ons lab zijn, vind je hier.