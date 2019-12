HP C150W: review

Deze week verschenen her en der in abri's grote posters met de waterdichte HP C150W digitale camera. Voor maar €45 te koop bij Neckermann. Dat is wel heel goedkoop in vergelijking met andere waterdichte camera's. De goedkoopste in onze test is €90.

De C150W arriveert een dag te laat: 2 dagen na onze bestelling.

Verschil met duurdere camera's

Er zijn belangrijke verschillen in vergelijking met andere waterdichte camera's van dit moment. De HP C150W:

heeft een klein extra scherm aan de voorkant van de camera, voor betere zelfportretten;

is niet schokbestendig ("Do not drop the camera");

schokbestendig ("Do not drop the camera"); heeft geen optische zoom;

optische zoom; heeft lagere videokwaliteit (vga in plaats van hd);

videokwaliteit (vga in plaats van hd); heeft een sensor van 'maar' 8 megapixel (het dubbele is nu gebruikelijk);

(het dubbele is nu gebruikelijk); werkt op twee AAA-batterijen in plaats van op Li-Ion.

Dat laatste betekent volgens de handleiding dat je er tot 100 foto's mee kunt maken, of 25 minuten mee kunt filmen. Andere camera's houden het maar liefst 3 keer zo lang uit.

Beeldkwaliteit

De fotokwaliteit van de C150W is onder de maat: onscherp en veel ruis, zeker binnenshuis. En filmen in vga-kwaliteit is niet meer van deze tijd. De enige reden om deze camera te kopen, is de waterdichtheid.

Inzoomen kan alleen digitaal, waardoor de 8 megapixel-foto's nog meer aan kwaliteit verliezen.

Waterdichtheid

Voor deze eerste indruk hebben we de C150W alvast een kwartier in een halve meter water geparkeerd: geen probleem. Volgens HP moet 3 meter diepte ook geen probleem zijn. Vastgeknoopt aan een lang touw, laten we de camera -al filmend- in een 3 meter lange PVC-buis vol water zakken. Eerst 15 minuten, daarna nog eens 3 kwartier. Met succes: we drogen de camera af en kunnen deze probleemloos blijven gebruiken.

Snelheid

Het aanzetten van de camera duurt lang. Je moet de knop ingedrukt houden tot het scherm aan gaat. Fotograferen gaat redelijk snel. Bij het afdrukken kun je de knop niet half indrukken om vast scherp te stellen. Dat is ook niet echt nodig: in theorie is alles vanaf een bepaalde afstand even scherp.

Batterijklepje

Het batterijklepje gaat lastig open. Je kunt dit het beste met 2 handen doen. Onder het klepje zit ook de usb-aansluiting. Als je de camera aan wilt sluiten op de computer, moet het klepje open. Dan vallen de AAA-batterijen er makkelijk uit.

Elke keer moet je weer goed kijken hoe de batterijen er in moeten, want de aanduiding is niet goed zichtbaar. Je kunt de foto's overzetten op de computer door de camera aan te zetten zonder de batterijen.

Zelfportretten

Het kleine scherm aan de voorkant van de camera is handig voor zelfportretten. Je ziet een spiegelbeeld - zoals je gewend bent - maar de uiteindelijke foto is weer omgedraaid. Tijdens het maken van zelfportretten kun je niet in- of uitzoomen.

Met een knopje bovenop de camera wissel je tussen het voorste en achterste scherm. Als je inzoomt op kleine details, zie je op het scherm achterop de pixels heen en weer dansen. Het beeld is verre van stabiel en scherp.

Uitgebreide test waterdichte camera's

De HP C150W is duidelijk niet de beste waterdichte camera die je kunt kopen. In onze vergelijker vind je niet alleen de specificaties en prijzen van andere robuuste camera's, maar ook de testresultaten. Vanaf volgende week kunnen we ook vertellen welke van deze robuuste camera's geslaagd zijn voor onze 'tough'-test. En welke niet...

Specificaties