IFA nieuws: Panasonic FZ200

De Panasonic FZ200 heeft 24 keer zoom, van 25mm groothoek tot 600mm tele. Op zich is dat niet zo heel erg bijzonder. Er zijn meerdere camera's die een vergelijkbaar zoombereik of zelfs groter hebben.

Wel bijzonder is de lichtsterke lens. Over het gehele zoombereik kun je de lens volledig openzetten en heb je een diafragma van f2.8. Bij de meeste compact camera's kan dat alleen in de groothoekstand. Zoom je volledig in dan laten ze doorgaans een stuk minder licht door.

Grote lensopening

Een grote lensopening heeft voordelen in situaties bij weinig licht. Je hoeft minder snel te kiezen voor een hogere iso-waarde. Dat kan de beeldkwaliteit van je foto ten goede komen. Een foto heeft meer detail en minder beeldruis.

Net als veel andere compact camera's kun je filmen in full-hd kwaliteit. Je kunt in- en uitzoomen tijdens het filmen. Verder heeft hij een elektronische zoeker om doorheen te kijken en een draaibaar scherm om uit lastige hoeken te fotograferen.

De Panasonic lijkt een snelheidsduivel. Toen we hem gebruikten in de redelijk optimale lichtomstandigheden bij de stand drukte het toestel erg snel af. Hoe snel hij werkelijk is, zullen we later dit jaar zien in onze vergelijkende test.

De Panasonic FZ200 kost 600 euro en is vanaf september te koop.