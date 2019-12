IFA-nieuws: Sony Nex 5R

De NEX 5R verschilt op een aantal punten van zijn voorganger de Sony Nex 5N. Een belangrijke nieuwe eigenschap is wifi. Op de camera staan apps om foto's direct te kunnen uploaden naar een smartphone of tablet. Ook zijn er fotografie apps te downloaden. Sony is van plan om later meer apps toe te voegen aan het eigen Play Memory Apps, een app dienst.

De camera is draadloos (ook via wifi) op afstand te bedienen. Je gebruikt het scherm van je smartphone of tablet als zoeker. Het zoekerbeeld verschijnt op het scherm. Na het afdrukken wordt er een foto in lage resolutie opgeslagen op je toestel. Dezelfde foto wordt ook 'gewoon' op je geheugenkaart opgeslagen.

Ook nieuw is het aanraakscherm. Daarmee kun je allerlei functies bedienen door te vegen en te drukken op het scherm. Het 3 inch scherm is kantelbaar zodat je makkelijk vanuit lastige hoeken kunt fotograferen.

Sneller scherpstellen

De NEX-5R maakt gebruik van een combinatie van technieken om scherp te stellen; fase en contrastdetectie. Fasedetectie wordt doorgaans alleen in spiegelreflexcamera's gebruikt. Het vermeende voordeel ervan is dat je sneller zou kunnen scherpstellen.

De Sony NEX-5R kost €750 (met 18-55mm lens) en is te koop vanaf oktober. Naar verluidt introduceert Sony tijdens de Photokina eind september, alweer een nieuwe Sony NEX-camera: de Sony NEX 6. Van dat toestel zullen we ook verslag doen.

Ook gespot op de IFA-beurs: de Samsung Galaxy Camera