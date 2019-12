Kinderfotoboekjes

Eerste indruk|Baby’s en peuters vinden het geweldig om naar foto’s van bekenden te kijken. Helaas komen geprinte foto’s er vaak niet zonder kreukels of scheuren vanaf. Je kunt nu echter kartonnen fotoboekjes laten maken voor je kleine. Wij bestelden een kartonnen fotoboekje via 3 verschillende websites.

Er zijn drie verschillende aanbieders van kartonnen fotoboekjes die net allemaal iets anders aanbieden. Boekje van karton levert het stevigste boekje en je kunt het ontwerp zelf bepalen. My Paperstation heeft al verschillende boekjes voor je ontworpen, je kunt je foto’s toevoegen en teksten aanpassen.

Wil je speciaal een spiralen boekje, dan kun je naar de Duitse website Kleine Prints gaan. Let wel op: je kleintje kan zich bezeren aan de uiteinden van het spiraal.

Informatie over de veiligheid van de boekjes ontbreekt op alle 3 de websites. Ze zijn dus mogelijk niet geschikt voor de allerkleinsten.

Je kent ze wel, extra stevige kartonnen boekjes die bijna niet kapot te krijgen zijn in de handen van je kind. Zo'n boekje met eigen foto's is een leuk, persoonlijk cadeau voor je eigen kinderen of die van anderen.

Er zijn niet veel aanbieders van kartonnen fotoboekjes. Met een snelle zoekactie vinden wij er maar 2 in Nederland en 1 in Duitsland. Wij bestelden een boekje bij:

Boekje van karton

My Paperstation

Kleine prints

Alle 3 focussen ze met hun boekjes op baby’s en peuters en is het ontwerp meer voor kinderen gemaakt. Toch kun je ook een boekje voor een volwassene maken.

Snel ontwerpen of alles zelf bedenken

Bij Boekje van karton heb je de meeste keuze en word je vrijgelaten in het ontwerp. Je kiest de grootte van het boekje en de dikte van de pagina’s. In de ontwerptool kun je van alles zelf instellen; van de pagina-indeling tot het achtergrondontwerp en het lettertype. Je kunt ook digitale stickers in het boekje plakken.

Het bestellen bij My Paperstation gaat een stuk eenvoudiger en sneller dan bij Boekje van karton. My Paperstation heeft namelijk al meerdere boekjes met verschillende ontwerpen gemaakt. Je hoeft alleen nog de foto’s te uploaden, deze goed op hun plek te zetten en de teksten aan te passen. Je kunt ook een ander lettertype kiezen, maar de plek waar de tekst staat is niet aan te passen.

Kleine prints uit Duitsland heeft de minste keuze met 3 verschillende ontwerpen. Er zijn 2 boekjes waarin je aan de linkerkant tekst kunt schrijven, bijvoorbeeld 'opa', en rechts een foto van de persoon kunt plaatsen. Bij het derde ontwerp voeg je alleen foto’s toe. Je kunt weinig aanpassen, alleen de achtergrondkleur, de lettergrootte en -kleur. Het ontwerpen is net zo simpel als bij My Paperstation, maar de website is wel in het Duits.

Geen informatie over EU-richtlijnen

Hoewel de boekjes voor kinderen bedoeld zijn, zeggen de aanbieders niets over de veiligheid van de producten en of de boekjes aan de Europese richtlijnen voor speelgoed voldoen. En omdat de allerkleinsten nog wel eens wat in hun mond stoppen is dit zeker belangrijk. Alleen Kleine Prints meldt dat het werkt met een partner die aan de huidige EU-richtlijnen voldoet, maar om welke richtlijnen het gaat staat er niet bij.

Niet allemaal geschikt voor kleine kinderen

Blijven de boekjes heel in de handen van kleine kinderen?

Boekje van karton heeft het meest stevige boekje: de pagina’s zijn wat dikker dan de andere boekjes. En omdat we bij Boekje van karton hebben gekozen voor een voor- en achterkant van zacht foam, lijkt dit boekje het meest geschikt voor kleine kinderen.

Het boekje van My Paperstation mag dan geen zacht foam aan de buitenkant hebben, maar is nog wel geschikt voor kleine kinderen.

Het spiraal in het boekje van Kleine Prints heeft scherpe uiteinden waardoor dit boekje niet geschikt is voor de allerkleinsten. Ook zijn de pagina's niet behandeld met een beschermlaag waardoor een ongelukje met drinken het boekje snel lelijk kan maken.

Kwaliteit foto's

Als we de fotoboekjes vergelijken zien we zeker wel verschil in kwaliteit van foto’s.

Huidskleuren hebben bij Kleine Prints een iets geligere gloed.

De foto’s in het boekje van My Paperstation zijn allemaal wat donkerder, maar dat kan ook door het glanzende karton komen.

De kleuren zijn in alle boekjes net allemaal wat anders. Maar waarschijnlijk merken kinderen dit allemaal niet snel op.

Goedkoopste is snelste

Kleine Prints: voor €24,95 en €9,90 aan verzendkosten heb je een spiraalboekje van 14x14 centimeter met 12 of 24 foto’s. Het boekje komt uit Duitsland waardoor de verzending langer duurt en duurder is dan de Nederlandse websites.

My Paperstation: voor €14,95 plus €2,95 verzendkosten per boekje krijg je een kartonnen boekje met lijmrug van 11 bij 11 centimeter met 14 foto’s. Als je méér foto’s wilt toevoegen, betaal je per 2 foto’s €1,75 extra. My Paperstation verstuurt alleen op maandag, waardoor de korte levertijd 5 werkdagen is en de langste 9 werkdagen.

Boekje van karton: voor €14,95 plus €2,95 verzendkosten per boekje krijg je een kartonnen boekje met lijmrug van 11 bij 11 centimeter met 14 foto’s (hetzelfde als My Paperstation). 2 extra pagina’s kost bij Boekje van karton €1,50. Andere mogelijkheden tegen extra kosten: een kaft met zacht schuim, een digitaal boekje of een snellere levering. Boekje van karton is ook het snelst, binnen de beloofde 3 werkdagen was het boekje in huis.

