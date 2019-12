Lightworks videobewerking

Eerste indruk|Toen we in de community vroegen naar welke videobewerkingsprogramma’s jullie benieuwd waren, hoorden we meerdere keren over Lightworks. Reden genoeg om dit, voor ons nog onbekende, programma eens uit te proberen.

Richtprijs Gratis versie en betaalde versie voor €20 per maand / €135 per jaar

Conclusie

Als je op zoek bent naar een simpel programma om leuke vakantiefilmpjes mee in elkaar te plakken; dat is Lightworks niet. Lightworks is een professioneel videobewerkingsprogramma. Door de vele mogelijkheden kost het tijd om onder de knie te krijgen en dat is het alleen waard als je ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van de talrijke functies.

Dat gezegd hebbende is het wél een heel uitbreid pakket waar je mooie video’s mee kunt monteren, net als andere professionele programma’s als Adobe Premiere. Audio en vooral video is tot in detail te bewerken. Ook valt de interface op, die kun je namelijk zelf samenstellen.

We hebben nog niet eerder zo’n professioneel programma gratis voorbij zien komen. De gratis versie heeft wel wat nadelen, waarvan de belangrijkste de beperkte keus is qua bestandsformaten bij het exporteren. Maar via Vimeo is exporteren in hd-kwaliteit mogelijk, dat viel ons niet tegen. Bovendien is de gratis versie ideaal om eens uit te proberen als je overweegt de betaalde versie aan te schaffen.

Lightworks 12.6.0

Het installeren is zo gepiept, het programma is niet groot dus het staat snel op je computer. In ons geval is dat de gratis versie van Lightworks 12.6.0 voor Mac. Op de downloadpagina vind je een quick start video; handig, want zo krijg je alvast een beeld van het programma. Veel mogelijkheden en niet geschikt voor beginners, dat zie je meteen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de toetsenbordsnelkoppelingen over te nemen van een ander professioneel programma als Final Cut; iets wat geavanceerde editors gebruiken. Lightworks laat dan ook trots zien op hun website dat er Hollywood films mee worden gemonteerd.

Uitgebreid pakket

Wat opvalt is de flexibele indeling van het scherm. Anders dan bij andere videobewerkingsprogramma’s openen de onderdelen zoals de tijdlijn en je geïmporteerde bestanden zich in losse schermpjes. Vervolgens kun je zelf het scherm als ware samenstellen, best prettig.



Het Engelstalige programma biedt veel mogelijkheden, het kost dan ook even wat tijd om het onder de knie te krijgen. In ons geval hadden we wat ervaring met Adobe Premiere, dan weet je wat er allemaal mogelijk is bij zo’n professioneel pakket. Het was dan ook een kwestie van zoeken naar functies, al hebben we het één en ander nog moeten opzoeken op Youtube.

In Lightworks werk je met meerdere audio- en videolagen. Zowel audio en video zijn te bewerken, al lijken de mogelijkheden voor video een stuk uitgebreider. Er zijn veel effecten en filters aan te brengen. De stukjes video, die tot op de frame nauwkeurig zijn te knippen, plaats je op de tijdlijn. Daar zijn uiteraard ook de transities tussen de fragmenten te bewerken.

Gratis versus betaalde versie

Naast de gratis versie is er een betaalde versie voor €20 per maand of €135 per jaar. De beperkingen van de gratis versie vielen ons mee. Het grootste nadeel kom je tegen bij het exporteren, je bent dan beperkt tot exporteren in mpeg-4 formaat naar Vimeo (maximaal in hd) en Youtube (maximaal 720p). Wij kozen voor Vimeo, daar moet je eenmalig een gratis account voor aanmaken en let goed op de privacy-instellingen! Ons filmpje stond automatisch op openbaar, al kun je dat eenvoudig achteraf aanpassen. De video wordt ook opgeslagen op je computer (in hetzelfde formaat).

Bij de betaalde versie kun je uit allerlei bestandsformaten kiezen, denk aan AVI, MOV en MXF, net als andere professionele videobewerkingsprogramma’s. Het exporteren naar Vimeo is zelfs in 4K mogelijk. Lees meer over de bestandsformaten en andere verschillen tussen de gratis en betaalde versie.

Laat ons weten in de community naar welk programma jij benieuwd bent!