Losse microfoons voor camera’s soms weggegooid geld

Met bijna alle camera’s uit de test kun je ook filmpjes maken. Het geluid van de ingebouwde microfoon valt nogal eens tegen. Er klinkt ruis als er te veel wind staat tijdens een opname, soms klinkt er een irritant zoemgeluid en tikken.

Voor beter geluid zijn er camera’s met een aansluiting voor een losse microfoon. Daarmee zou de geluidskwaliteit aanzienlijk moeten verbeteren. Maar uit de test blijkt het tegendeel. Sterker nog: in sommige gevallen was het geluid van de ingebouwde microfoon zelfs beter.

Automatische stand schiet tekort

De camera’s zijn getest met een goede losse microfoon en de automatische geluidsregeling van de camera. De automatische stand werkt goed als er constant geluid is, bijvoorbeeld bij een popconcert. Het geluid wordt dan automatisch afgetopt als het te hard is. Bij situaties waar het geluid stilvalt, wordt het echter teveel versterkt waardoor er harde ruis ontstaat.

Bij de meeste camera’s kun je het geluid automatisch en handmatig regelen. We hebben niet getest of handmatig versterken beter werkt. Er zijn ook camera’s die alleen een automatische stand hebben. Het gaat om de volgende camera’s:

Olympus Pen Lite E-PL5

Panasonic Lumix DMC-FZ200

Leica V-Lux 4

Pentax K-5 II

Sony NEX-5R

Sony alpha 37

Voor deze camera’s heeft het dus niet zo veel zin om een losse microfoon te kopen.