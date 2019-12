Meer spiegelloze systeemcamera's verkocht

Nieuws|In 2010 zijn in Nederland meer dan 10.000 spiegelloze systeemcamera’s verkocht. Het is de enige camerasoort die nog groeit. Het gaat om camera’s met verwisselbare lenzen, maar zonder spiegelsysteem. Dit soort camera’s is inmiddels ruim 2 jaar op de markt.

Vorig jaar zijn in totaal 3% minder digitale camera´s verkocht dan in 2009. De daling was in het jaar daarvoor ook al zichtbaar en geldt vooral voor compactcamera’s: 4% minder. Het aantal systeemcamera’s groeit juist met 5%. Die groei is volledig te danken aan spiegelloze systeemcamera’s. Daarvan zijn er in 2010 in Nederland meer dan 10.000 verkocht. Van spiegelreflexcamera’s werden juist 600 stuks minder verkocht (-0,4%).

Spiegelloze systeemcamera’s zijn meestal kleiner en lichter dan spiegelreflexcamera’s. Dat komt door het ontbreken van het spiegelsysteem. Ze hebben wel dezelfde sensor als een instap-spiegelreflexcamera. Een grote sensor is in principe gunstig in situaties met weinig licht. Ook geeft een grotere sensor meer mogelijkheden voor foto’s met een vage achtergrond (kleine scherptediepte).

De eerste spiegelloze systeemcamera was de Panasonic G1,die eind 2008 op de markt kwam. Olympus, Samsung en Sony volgden het voorbeeld van Panasonic. In onze tests zien we duidelijke verschillen tussen de spiegelloze systeemcamera’s. Daarin wordt duidelijk of het terecht is dat Sony inmiddels marktleider is bij dit type camera.



Bron verkoopcijfers: GfK.