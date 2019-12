Minder spiegelreflex, meer spiegelloos

Nieuws|De compacte systeemcamera zonder spiegel is nog steeds in opkomst. In 2011 werden er meer dan twee keer zoveel systemen zonder spiegel verkocht dan in 2010.

In absolute getallen zijn de verkopen minder indrukwekkend: het gaat om 13.000 verkochte modellen. Dat zijn er nog altijd een stuk minder dan de verkoopaantallen van de modellen met spiegel.



In 2011 werden er 87.000 spiegelreflexcamera's verkocht. Dat is minder dan in 2010 want toen gingen er 94.000 spiegelreflexen over de toonbank (bron: GFK).

Lichter zonder spiegel

Wat is ook alweer het verschil tussen een systeem met en zonder spiegel? Het belangrijkste en meest zichtbare verschil is de omvang en daarmee het gewicht van de body en de lenzen.



Een camera zonder spiegel is met de standaardlens maximaal zo'n 650 gram, een spiegelreflex begint pas bij 750 gram. Het gewicht is lager omdat er geen spiegelsysteem in de behuizing zit. Het voordeel daarvan is dat de lenzen dichterbij de sensor kunnen worden geplaatst. De afstand is korter, daardoor zijn de lenzen een stuk lichter en kleiner dan de lenzen van een spiegelreflexcamera.



Elke grote camerafabrikant, behalve Canon, heeft inmiddels een compacte camera zonder spiegel. Canon heeft als alternatief een compactcamera met vaste lens en grote sensor: de Canon G1x. Van dat toestel en een aantal andere systemen met en zonder spiegel verwachten we medio mei de testresultaten.