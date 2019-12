Nieuwe camera's Canon

Nieuws|Meer dan 10 nieuwe camera's brengt Canon de komende maanden. Ze filmen in HD, ook de 3 nieuwe Ixus-modellen. De spiegelreflexcamera's hebben een intelligente automaat en geven uitleg op het scherm. Maken de nieuwelingen betere foto's bij weinig licht en hoog contrast? We zullen het dit jaar zien in onze testen.

De komende maanden komen die nieuwe Canon-camera's in de winkels. Van camera's die de Consumentenbond in de eerste weken van februari in de winkel kan kopen, komen begin/half april de testresultaten online. Toestellen die later verschijnen, komen in latere maandelijkse testresultaten op de site.

Nieuwe spiegelreflex

Canon kondigt twee nieuwe instap-spiegelreflexcamera's aan: de EOS 600D en de EOS 1100D. De intelligente automaat en uitleg in de camera zijn bedoeld voor de beginnende spiegelreflexgebruiker.

Het verschil tussen beide toestellen:

De EOS 600D heeft een draaibaar scherm en je kunt direct filmen in Full HD.

Bij de 1100D moet je eerst aan het programmawiel draaien om over te schakelen naar filmen in HD.

GPS

De Powershot SX-serie wordt uitgebreid met de SX220 HS en de SX230 HS. De laatste heeft een ingebouwde gps.

Camera voor starters

Er komen 5 nieuwe modellen in de eenvoudiger Powershot A-serie aan:

De goedkope A800 is bedoeld als 'eerste' camera. Net als de A3100 IS kan hij niet in HD filmen. De rest kan dat wel.

De A1200 heeft een optische zoeker.

Penlite- (AA) in plaats van speciale batterijen houden de A2200 in bedrijf.

De A3300 IS heeft een net iets groter scherm dan de A3200 IS.

Kleintjes

De 3 nieuwe kleine Ixus-camera's kunnen ook in Full HD filmen.

De (duurste) Ixus 310 HS heeft ook een aanraakscherm, 24 mm-groothoeklens en een relatief grote lensopening (f2.0).

De Canon Ixus 220 HS en de Ixus 115 HS zijn wat goedkoper.

Canon heeft geen spiegelloze systeemcamera's met verwisselbare lenzen zoals Panasonic, Olympus en Sony.