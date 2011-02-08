Nieuwe camera's Canon

Andre van Zwet Expert fotocamera'sGepubliceerd op:8 februari 2011
De komende maanden komen die nieuwe Canon-camera's in de winkels. Van camera's die de Consumentenbond in de eerste weken van februari in de winkel kan kopen, komen begin/half april de testresultaten online. Toestellen die later verschijnen, komen in latere maandelijkse testresultaten op de site.
Nieuwe spiegelreflex
Canon kondigt twee nieuwe instap-spiegelreflexcamera's aan: de EOS 600D en de EOS 1100D. De intelligente automaat en uitleg in de camera zijn bedoeld voor de beginnende spiegelreflexgebruiker.
Het verschil tussen beide toestellen:
GPS
De Powershot SX-serie wordt uitgebreid met de SX220 HS en de SX230 HS. De laatste heeft een ingebouwde gps.
Camera voor starters
Er komen 5 nieuwe modellen in de eenvoudiger Powershot A-serie aan:
Kleintjes
Canon heeft geen spiegelloze systeemcamera's met verwisselbare lenzen zoals Panasonic, Olympus en Sony.