Nieuwe camera's Nikon

Nikon komt met 10 nieuwe compactcamera's. Het aanbod is gevarieerd. Van een hele platte camera in 7 verschillende kleuren tot een geavanceerde camera met heel veel mogelijkheden.

Opvallend is de geavanceerde P500 met zijn enorme zoombereik (36x). Dat begint met een flinke groothoek (22,5 mm), waardoor je heel veel in beeld kunt krijgen. Het is de vraag of de foto's nog scherp zijn als je helemaal inzoomt tot 810 mm. De P500 is de opvolger van de P100.

Veel fabrikanten zetten in op betere foto's bij weinig licht. Ook Nikon. Zo heeft de P300 een lens met een grote lensopening (f/1.8). Ook heeft Nikon een functie waarbij meerdere opnamen met verschillende belichting worden gecombineerd tot één foto. Deze functie zit o.a. in de Nikon Coolpix S9100. Bij zo’n functie wordt het beeld al gauw onscherp als er iets in het beeld beweegt.

De nieuwe Nikon compactcamera's vinden in de komende maanden hun weg naar de winkel. Prijzen zijn nog niet bekend. In januari kondigde Nikon al de Coolpix S8100 aan, lees hier de testresultaten.

Van camera's die de Consumentenbond vóór half maart kan kopen, komen begin mei de testresultaten online. Toestellen die later verschijnen, komen in latere maandelijkse testresultaten op de site.