Nieuwe Canon PowerShots: S100 en SX40 HS

Nieuws|De twee nieuwe Canon PowerShots zijn heel verschillend. De SX40 HS is een flinke camera met een enorm zoombereik, de kleine S100 is bedoeld voor serieuze fotografen die ook cameraatje op zakformaat willen hebben.

De Powershot S100 heeft een iets grotere sensor dan een doorsneecamera van dit formaat (ongeveer 10 i.p.v. 7 mm). In combinatie met de lichtsterke f/2.0 lens belooft deze camera goede beeldkwaliteit, ook bij weinig licht. De S100 heeft 5x zoom, vanaf 24mm groothoek.

De S100 heeft ingebouwde gps die indien mogelijk registreert waar en wanneer opnamen zijn gemaakt. De voorganger van de S100, de S95, had dit niet. Ook komt Canon binnenkort nog met een externe flitser voor compactcamera's (HF-DC2).

De Powershot SX40 HS is door het grote zoombereik (35x) geschikt voor allerlei soorten foto's. Van landschapsfoto's met 24 mm groothoek tot het fotograferen van details op grote afstand met 840mm tele. De SX40 heeft een flitsschoen voor een Canon Speedlite EX flitser.

Beide modellen filmen in full-HD of in slow-motion.

De Canon Powershot S100 (€459) is beschikbaar vanaf eind november, de SX40 HS (€479) vanaf begin oktober. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen van Canon.

Begin december staan de testresultaten online van de camera's die de Consumentenbond in de eerste drie weken van oktober kan kopen.

Bron: Canon