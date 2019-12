Nieuwe koplopers in cameratest

Nieuws|Een kleine, platte fotocamera die alle kleine cameraatjes in onze basistest voorbijstreeft. En een geavanceerde megazoomcamera die zich bij de kopgroep voegt in onze uitgebreide test. De 19 fotocamera's die de Consumentenbond in de eerst drie weken van september kocht, bevatten een paar bijzondere modellen.

Voor €240 koop je de beste ultracompacte fotocamera van nog geen twee centimeter dik, met goede foto- en videokwaliteit en ruim voldoende snelheid. Ook de beste camera heeft minpunten: de foto's zijn niet de scherpste uit de test en de filmpjes bij weinig licht zijn wat donker.

Voor €320 koop je de beste megazoomcamera die in zijn categorie ook nog eens de beste koop is van de maand november. Hij haalt in onze uitgebreide test ruime voldoendes voor foto, video, scherm, snelheid en flitser. Ook beschikt hij over een goede lcd-zoeker. Bij weinig licht laat hij wel wat steken vallen: we zien kleurruis en minder scherpe foto's. Filmpjes worden verstoord door het geluid van de knoppen, zoomen en scherpstellen.

Begin december voegen we weer bijna tien camera's toe aan onze vergelijker. De Consumentenbond koopt producten voor vergelijkende tests zelf in de winkel. Zo weten we zeker dat wij de camera's testen zoals jij ze koopt.

Nieuwgeteste camera's: Canon PowerShot SX150 IS, Casio Exilim EX-ZS100, Fujifilm FinePix X100, Nikon Coolpix P7100, S100, S4150, S6150, S6200, S8200, Olympus Pen E-P3, -PM1, -PL3, SP-810UZ, Panasonic Lumix DMC-FZ48, -GF3, Pentax Q, Sony Alpha 35, Sony NEX-5N en NEX-C3.

In december volgen (onder voorbehoud): Canon Ixus 1100 HS, 230 HS, Fujifilm FinePix F600EXR, JX370, Nikon Coolpix AW100, S1200PJ, Samsung MV800, Sony Cyber-shot DSC-TX55 en DSC-WX30.