Nieuwe Nikon D5100 spiegelreflexcamera

De HDR-functie maakt het mogelijk meer details zichtbaar te maken in donkere en lichte delen van je foto's. Bij elke 'klik' maakt de D5100 een donkere en een lichte foto. Vervolgens combineert hij die tot één foto.

De autofocus van de Nikon D5100 moet tijdens het filmen een bewegend onderwerp scherp in beeld kunnen houden. In filmpjes van een spiegelreflexcamera hoor je vaak stoorgeluid, veroorzaakt door de lens. Voor een beter geluid is het mogelijk de speciaal door Nikon ontwikkelde microfoon ME-1 op de camera te zetten.

Met de D5100 kun je speciale effecten toevoegen aan foto's en films. Het is de eerste Nikon spiegelreflexcamera die dat kan. Dat geeft aan dat Nikon een wat bredere doelgroep zoekt.

De Nikon D5100 is de opvolger van de D5000 spiegelreflexcamera die twee jaar geleden op de markt kwam.

Als we de Nikon D5100 in de eerste drie weken van mei in de winkel kunnen kopen, staan onze testresultaten half juli online. De Nikon D5100 is verkrijgbaar vanaf 21 april 2011 voor een adviesprijs van €700 voor de body en € 810 voor de Nikon D5100 VR kit (met 18-55 mm lens).

Zie ook het filmpje van onze Engelse zusterorganisatie Which?



Bron: Nikon