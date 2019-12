Nieuwe Panasonic compactcamera's

Panasonic heeft voor 2011 een heel rijtje nieuwe 'Lumix DMC-' compactcamera’s aangekondigd.

In 2010 vielen veel compactcamera's van Panasonic op door snelheid. Wij zijn benieuwd of dat dit jaar weer zo zal zijn.

De TZ20 en TZ18 zijn bedoeld voor reizigers. Het 'TravelZoombereik' volstaat voor landschappen, maar je kunt er ook ver mee inzoomen (16x). De TZ20 heeft GPS, ook kun je er in Full HD mee filmen. De TZ18 heeft geen gps en filmt in HD 720p.

De FT3 is bedoeld voor actievelingen die graag in de buitenlucht zijn. Het toestel is waterdicht tot 12m, schokbestendig tot 2m, vorstbestendig tot -10 graden Celsius en bestand tegen stof en vuil. Ook heeft de FT3 heeft GPS, kompas, hoogte- en barometer.

De FX77 valt op door zijn grote aanraakscherm. Dat gebruik je voor de bediening van alle functies, zelfs voor zoomen en afdrukken.

Weinig poespas

De S3 hoort in de nieuwe S-lijn. De S staat vooral voor Simpel. Weinig poespas, bedoeld voor beginnende fotografen. De FP5 is bijzonder omdat hij heel plat is. De FS35 is een eenvoudige camera met 8 keer zoom. De FS16 heeft 4x zoom.

