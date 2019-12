Nieuwe Panasonic Lumix DMC-G3 spiegelloze systeemcamera

Nieuws|Panasonic presenteert een nieuwe camera: de Lumix DMC-G3, een spiegelloze systeemcamera. Panasonic zelf claimt dat het de kleinste en lichtste in zijn soort is.

Omdat spiegelloze systeemcamera’s geen spiegelsysteem hebben – zoals in spiegelreflexcamera’s – zijn ze kleiner. De beeldsensor is wel even groot als die van een spiegelreflexcamera.

Bovendien biedt de Lumix DMC-G3, volgens Panasonic, geavanceerde functies die de ervaren fotograaf zal waarderen. Tegelijk zou een beginner er ook goed mee uit de voeten kunnen.

Panasonic bewees eerder in onze tests al dat dit systeem sneller kan zijn dan van een deel van de spiegelreflexcamera's. Of de G3 zijn snelheidsbeloften waar maakt, zal nog moeten blijken.

Andere kenmerken van de DMC-G3 zijn:

De body is van aluminium;

De camera kan filmen in full HD;

Het geluid is in stereo;

Fotograferen via de elektronische zoeker of via het draaibare aanraakscherm.

Het is nog onduidelijk wanneer en voor welke prijs de G3 in de winkel ligt. Kijk hier welke camera's wij binnenkort testen.