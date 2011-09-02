Nieuwe Samsungcamera's op IFA in Berlijn

De nieuwe Samsung WB750 is met 18 keer zoom niet bedoeld voor zelfportretten. Samsung NL vertelde ons veel te verwachten van de nieuwe sensor. Die moet zorgen voor betere foto's bij weinig licht. Met de WB750 kun je filmen in full-HD en tegelijkertijd met een resolutie van 10 megapixel fotograferen.

De kleinere Samsung ST96 kan dat ook. Verder is de ST96 met 'maar' 5 keer zoom veel eenvoudiger, hoewel een panoramafunctie (ook 3D) niet ontbreekt.

Zoals verwacht heeft Samsung ook een nieuwe compacte camera met verwisselbare lenzen. Net als de WB750 en de ST96 heeft de NX200 een nieuwe sensor voor betere foto's bij weinig licht. Verder ligt de nadruk op eenvoudige bediening en snel scherpstellen. Het NX-systeem omvat inmiddels 9 verschillende lenzen.

De IFA is een grote elektronicabeurs die elk jaar in Berlijn gehouden wordt. De Samsung ST96 (€180), MV800 (€250), WB750 (€270) en de NX200 (€850) zijn vanaf oktober verkrijgbaar.

Begin december staan de testresultaten online van de producten die de Consumentenbond in de eerste drie weken van oktober kan kopen (onder voorbehoud).