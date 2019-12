Nieuwe Samsungcamera's op IFA in Berlijn

Nieuws|De nieuwe Samsung MV800 is één van de nieuwe producten op de IFA in Berlijn. Hij is speciaal ontworpen voor 'zelfportretters'. Het scherm kan helemaal omhoog scharnieren. Op de achterkant komt dan een extra ontspanknop tevoorschijn om het nog makkelijker te maken jezelf te fotograferen.