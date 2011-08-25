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Nieuwe Sony NEX en alpha-camera's

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Sony kondigt vier nieuwe camera's aan: twee compacte systeemcamera's zonder spiegelsysteem en twee spiegelreflexcamera's die gebruik maken van een lichtdoorlatend spiegelsysteem.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:25 augustus 2011

Sony legt bij al deze camera's de nadruk op de snelheid. Korte reacties en fotograferen met tien beeldjes per seconde. De compacte NEX-7 en NEX5N zijn allebei "de snelste ter wereld bij de spiegelloze camera's met verwisselbaar objectief".

De Alpha 77 is een robuuste body met ingebouwde gps. Deze zou zelfs twaalf foto's per seconde kunnen maken.

De Sony NEX-5N (€700) is verkrijgbaar vanaf september, de  Alpha 77  (€1400) en Alpha 65 (€1000) vanaf oktober en de NEX-7 (€1350) vanaf november. De genoemde winkeladviesprijzen zijn inclusief standaard zoomlens. Begin november staan de testresultaten online van de producten die de Consumentenbond in de eerste drie weken van september in de winkel kan kopen.

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