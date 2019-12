Nikon 1 AW1: water- en schokbestendig

Eerste indruk|Op 19 september 2013, kondigt Nikon 's werelds eerste water- en schokbestendige camera met verwisselbare lenzen aan: de Nikon 1 AW1 compacte systeemcamera. Waterdicht (tot 15 m), schokbestendig (bij een val tot maximaal 2 m) en volledig stofdicht. Dat is een flinke belofte die Nikon doet, en we zijn benieuwd of ze die waarmaken.

Vanochtend introduceerde Nikon een nieuwe camera met 2 objectieven, allen water-, schok- en vorstbestendig:

Nikon 1 AW1 compacte systeemcamera;

1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 objectief met 2,5x zoom;

1 NIKKOR AW 10mm f/2.8, groothoekobjectief.

Nikon 1 AW 1: voor de avonturier

De Nikon 1 AW1 compacte systeemcamera is uitgerust met een CX-formaat CMOS-sensor van 14,2 megapixels. Hij biedt een ISO-bereik tot 6400, belangrijk voor detailrijke foto's bij weinig licht. Nikon richt zich op 'avontuurlijk ingestelde mensen met gevoel voor stijl'. Deze camera gebruik je onder water, tijdens actiemomenten (snelle continu-opnamen tot 60 bps of 15 bps met autofocus) en in extreme situaties waarin stof en nattigheid om je heen vliegt.

Opvallende functionaliteiten zijn:

optionele WU-1b draadloze mobiele adapter stuurt beelden rechtstreeks naar smartphone of tablet;

omgevingsdetectie door gps, GLONASS, een hoogte-/dieptemeter, elektronisch kompas en virtuele horizon;

foto's maken terwijl je filmt of slow-motion films afsluiten met een foto.

We hielden de camera bij de persconferentie even vast en speelden er kort mee. Het toestel voelde best zwaar aan en wat opviel was het materiaal van de body. Typisch het harde, wat gladde materiaal dat je ook ziet bij 'robuuste camera's'. De sleuven voor geheugenkaart en usb zijn goed weggewerkt in de behuizing. Er zit een dubbele vergrendeling op, zodat je minder snel per ongeluk de sleuf opentrekt. Dat wil je natuurlijk voorkomen als je onder water bent.

Interessant is de toevoeging van een actieknop. Als je die indrukt dan verschijnt er een grote draairing op het scherm. Door het toestel heen en weer te bewegen selecteer je een stand in het menu (hij heeft een ingebouwd kompas). Zo is het toestel ook met handschoenen aan makkelijk te bedienen.

1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 objectief

Alleen een waterdichte body is niet voldoende, ook de lenzen moeten waterdicht zijn. Er zijn 2 nieuwe Nikon objectieven die water en schokken moeten weerstaan. De 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 heeft tot 2,5x zoom en is met name bedoeld voor actiefoto's. De zoomring is uitgerust met een ribbelige anti-sliplaag, zodat je zelfs met handschoenen aan nog kunt zoomen.

Dit objectief wordt bij de camera geleverd als kit, samen voor €839. Volgens Nikon is het geschikt voor onder meer portretten, verafgelegen onderwerpen, alledaagse foto's en is hij geoptimaliseerd voor filmopnamen.

1 NIKKOR AW 10mm f/2.8

De 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 is een groothoekobjectief. Volgens Nikon is deze vooral geschikt voor gebeurtenissen bij weinig licht. Ook zorgt dit objectief voor een kleine scherptediepte, ofwel een bokeh-effect. De korste scherpstelafstand is 0,2 meter en kan daardoor gebruikt worden voor close-ups in het donker onder water. Opvallend is dat dit objectief alleen in het zwart verkrijgbaar is, terwijl de Nikon 1 AW1 camera in zwart, wit en zilver te koop is.

Verkrijgbaarheid en accessoires

Het 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 objectief is naar verwachting leverbaar vanaf 10 oktober 2013 en de adviesprijs ligt rond de €329. De 1 NIKKOR AW 11-27,5 mm f/3.5–5.6 is enkel verkrijgbaar in de standaard AW1 kit en is niet los verkrijgbaar. De Nikon 1 AW1 is naar verwachting leverbaar vanaf 10 oktober 2013. De adviesprijs van de Nikon 1 AW1 KIT + 11-27,5 mm f/3.5–5.6 ligt rond de €839. Voor beide objectieven zijn optioneel een zonnekap en objectieftas te koop.

Voorlopige conclusie

Op basis van de informatie en de hands-on bij de persconferentie, kunnen we voorlopig stellen dat de Nikon AW1 een interessante optie is voor buitensporters, vooral onderwaterfotografen. Hoe goed hij het doet weten we begin december, wanneer de testresultaten binnen zijn. Voor die tijd verschijnt er nog een review op deze plaats.