Nikon komt met nieuwe systeemcamera 1 V2

De Nikon 1V2 is een compacte systeemcamera met verwisselbare lenzen. Het toestel heeft een 14,2 megapixel sensor en een nieuw beeldverwerkingssysteem. Dat zou ervoor moeten zorgen dat hij sneller is dan zijn voorganger.

Scherpstellen

Om snel scherp te kunnen stellen maken alle toestellen, waaronder de onlangs door ons bekeken Nikon 1 J2, in de Nikon 1 serie gebruik van een combinatie van contrast- en fasedetectie. Desondanks behoren de Nikon uit de 1-serie niet tot de snelste toestellen uit onze test.

Aan het ontwerp van de body is ook gesleuteld. Er is een greep aan de voorkant waardoor het toestel wat dikker is. Aan de bovenkant zit een draaiknop met belichtingsinstellingen (PASM). Dat geeft de meer gevorderde gebruiker sneller toegang tot sluitertijd en diafragma.



Prijs en beschikbaarheid

De Nikon 1 V2 met de 1 NIKKOR VR 10-30mm lens is te koop vanaf 22 november en kost €900.

Bron: Nikon