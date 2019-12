Flinke daling in vraag naar camera's

Nieuws|In de eerste helft van 2013 werden 29,5 miljoen digitale camera's geproduceerd: 45% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die bekend zijn gemaakt door de CIPA (Camera and Imaging Products Association).

De CIPA is de organisatie waarbij alle Japanse camerafabrikanten zijn aangesloten. Deze meet hoeveel camera's er worden geproduceerd en verscheept. Ook het aantal verscheepte camera's lag fors lager dan in de eerste helft van vorig jaar. In de periode van januari tot en met juni dit jaar werden er 29,7 miljoen camera's verscheept, 42,7% minder.

Camera's in smartphones

Vooral compactcamera's verkopen steeds minder. Dit jaar werden er 22 miljoen verkocht, maar liefst 48% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt vooral door de steeds beter wordende camera's in smartphones. Mensen hebben hierdoor steeds minder de behoefte om nog een aparte camera te kopen.

Dit is ook terug te zien in de verscheping van spiegelreflexcamera's en compacte systeemcamera's. Hiervan werden er ook minder verscheept. De daling is het grootst in Europa. Japan heeft er minder last van.

Bron:CIPA