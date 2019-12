Nikon S6600 heeft kantelbaar lcd-scherm

Nieuws|Nikon presenteerde dinsdag de eerste compact camera in de S-serie met een kantelbaar lcd-scherm.

Handig aan zo'n kantelbaar lcd-scherm is dat je vanuit lastige hoeken makkelijk een goede compositie kan kiezen. Ook tijdens het filmen komt dit van pas.

Bedienen door beweging

De Nikon Coolpix S6600 heeft nog een andere bijzonderheid. Met Gesture Control kun je op afstand foto’s en video’s van jezelf maken. De camera herkent de bewegingen van je hand en zo kun je de camera besturen. Door je handpalm naar rechts of linksonder te bewegen kun je bijvoorbeeld in – uitzoomen. Na het activeren van de functie heb je drie seconden voordat een foto is gemaakt.

Belangrijke specificaties van de Nikon S6600:

12 keer zoom;

16 megapixel sensor;

Wifi;

Full-HD video met stereogeluid.

De Nikon COOLPIX S6600 is naar verwachting vanaf 22 augustus verkrijgbaar. De adviesprijs bedraagt €230. De camera is verkrijgbaar in vier kleuren (zwart, rood, paars en wit).

Geen zin om te wachten op dit model? We hebben verschillende camera’s in de S-serie getest. Meest recent nog de Nikon Coolpix S9400: een compact camera met 18 keer zoom. Het toestel kost ook €230, maakt scherpe foto’s en is redelijk snel.



Bron: Nikon