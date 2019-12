Nokia kondigt cameratelefoon Lumia 1020 aan

Nieuws|Donderdagavond 11 juli heeft Nokia een nieuwe telefoon aangekondigd: de Lumia 1020. Deze is specifiek gericht op enthousiaste fotografen. De cameratelefoon biedt onder meer de mogelijkheid om achteraf in te zoomen.

De Nokia Lumia 1020 lijkt op de Nokia 808 PureView. Nokia’s nieuwste cameratelefoon draait op Windows Phone 8 en is daarmee gelijk een stuk moderner dan zijn voorganger. Die moest het immers nog met het uitontwikkelde Symbian doen.

Nokia richt haar pijlen specifiek op fotografieliefhebbers. De Lumia 1020 heeft een 41 megapixel (mp) camera. Die megapixels zijn van belang omdat die het mogelijk maken in te zoomen op een foto nadat je die hebt gemaakt.

Hoge kwaliteit zoomfunctie

De camera moet een probleem oplossen dat bij veel andere telefoons speelt: het gebrek aan een hoge kwaliteit zoomfunctie. Dat zoomen maakt de Lumia 1020 mogelijk door tegelijkertijd een 38 megapixel (mp) en een 5 mp foto te maken. Besluit je achteraf in te zoomen op een foto van 5 mp dan gebruikt de camera daarvoor het 38-mp beeld. Zo behoud je de oorspronkelijke resolutie van de 5-mp foto.

Na het achteraf inzoomen of na het uitsnijden van de foto is er grote mate van detail. De 5-mp foto is compact en kun je direct delen met familie en vrienden. Met de 38-mp foto kun je gemakkelijk bewerkingen uitvoeren. Tijdens het filmen kun je tot 6x in HD zoomen en tot 4x in Full-HD. Het geluid wordt met 2 microfoons in stereo opgenomen.

Drie apps

De telefoon beschikt over 3 apps voor fotografie: Nokia Smart Cam, Histamatic’s Oggl Pro app voor optimaal gebruik van de zoom-functies en Nokia Pro Cam. Met deze laatste krijg je uitgebreide mogelijkheden voor witbalans, belichtingscompensatie, ISO-waarden, sluitertijd, handmatige focus en een lange belichtingsoptie van 4 seconden.

Ook de Nokia Lumia 920 en Lumia 925 kunnen straks gebruik maken van de Pro Camera app. Deze zomer komt een zogenaamde Amber-update naar de Lumia 920, waarbij deze app wordt geïnstalleerd. De Lumia 925 zal bij de aankoop direct over deze app beschikken.

Optionele camera grip

Nokia gaat een optionele ‘camera grip’ verkopen bij de Lumia 1020. Hiermee kun je gemakkelijk foto’s maken met één hand, heb je maximaal 55 minuten extra opnametijd en kun je de cameratelefoon bevestigen op elk statief.

Specificaties

41 megapixel camera met 1/1,5” BSI-sensor;

Zeiss F2.2, 27mm equivalent lens met 6 elementen;

Optische beeldstabilisatie;

Lichtsensitiviteit tot ISO 3200;

Xenon flitser voor foto’s bij slecht licht, led-licht voor video;

4.5" AMOLED WXGA (1280x768) beeldscherm;

1.5 GHz dual-core Snapdragon S4 processor;

2 GB RAM, 32 GB interne opslag;

1.2 megapixel-camera aan de voorzijde.

Prijs en verkrijgbaarheid

De cameratelefoon moet nog dit jaar in Nederland te koop zijn. De prijs is nog niet officieel bekend gemaakt, maar zal vermoedelijk vergelijkbaar zijn met andere high-end toestellen.

Update: de Lumia 1020 is inmiddels te koop en door ons getest. Lees onze eerste indruk.

Bron: Nokia, DPreview, Tweakers