Oproep: heb jij een robuuste camera of een compactcamera met meer dan 20x zoom?

Nieuws|De Consumentenbond is op zoek naar iemand die gebruikt maakt van een waterdichte en stootvrije 'buitencamera' en naar iemand die gebruikt maakt van een compactcamera met meer dan 20x zoom.

Vind je het leuk om iets te vertellen over je camera? We plaatsen graag je ervaringen met daarbij een foto van jezelf in de Digitaalgids van juli.

Fotografie is door de opkomst van de smartphone erg populair. Toch kunnen er redenen zijn waarom je liever voor een compactcamera kiest. Wat fotografeer je bijvoorbeeld liever met je robuuste camera of compactcamera met veel zoom dan met je smartphone? Wat zijn voor jou voor- en nadelen van je camera? Wanneer maakt hij mooie foto's? En wanneer minder mooie?

Wil je meedoen, mail dan voor donderdag 30 mei je ervaringen en contactgegevens, je leeftijd en het type camera dat je gebruikt naar Stefan Vrijdag: svrijdag@consumentenbond.nl.