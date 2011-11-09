Panasonic DMC-3D1: kleine 3D-HD-camera

Andre van Zwet Expert fotocamera'sGepubliceerd op:9 november 2011
De 3D1 kan bijvoorbeeld met de ene lens helemaal inzoomen en met de andere lens uitzoomen. Zo wordt een overzicht en een detail tegelijk vastgelegd. Of een foto en een HD-video tegelijk.
In vergelijking met andere 3D-camera's zitten de lenzen van de Panasonic 3D1 vrij dicht bij elkaar. Uit tests van 3D-opnameapparaten weet de Consumentenbond dat het 3D-effect minder groot is als lenzen dichter bij elkaar staan.
G-serie
De andere nieuwe camera, de Panasonic DMC-GX1 vormt een uitbreiding van de G-serie van Panasonic. Dat is een serie compacte camera's met verwisselbare lens, maar zonder spiegel zoals in een spiegelreflexcamera.
De GX-1 is verkrijgbaar vanaf december. Prijzen zijn nog onbekend. Half februari staan de testresultaten online van fotocamera's die de Consumentenbond vóór eind december in de winkel koopt (onder voorbehoud).
Bron: Panasonic.