Panasonic DMC-3D1: kleine 3D-HD-camera

Nieuws|Panasonic komt met 2 nieuwe compacte camera's. De Panasonic DMC-3D1 is een compactcamera voorzien van 2 lenzen en een aanraakscherm. Je kunt ermee in 3D fotograferen en filmen (full HD). In 2D kun je 2 beelden tegelijk vastleggen.