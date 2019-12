Panasonic introduceert DMC-GX7 systeemcamera

Nieuws|Panasonic DMC-GX7 is een systeemcamera voor meer gevorderde gebruikers. Belangrijkste specificaties: een kantelbare zoeker en beeldstabilisatie in de camera zelf in plaats van in de lens.

Panasonic was de eerste camerafabrikant met een systeemcamera met verwisselbare lenzen, maar zonder spiegel in de behuizing. Inmiddels houdt de fabrikant er verschillende productlijnen op na. In de GX-serie volgt de GX7 de Panasonic DMC-GX1 op.

Naast een hoge resolutie 3-inch-aanraakscherm heeft de GX7 een zoeker die 90 graden kan kantelen. Zo kun je vanuit verschillende hoeken tot een goede compositie komen.

Snelle autofocus

Panasonic geeft hoog op over de snelheid van scherpstellen. Het toestel maakt gebruik van contrastdetectie en leest de beeldsensor uit met een snelheid van maar liefst 240 beeldjes per seconde. Met speciale standen zoals Low Light AF zou dat ook onder lastige lichtomstandigheden goed moeten lukken. We zijn benieuwd, want vaak is juist dat een probleem. Hoe snel de GX7 werkelijk is, zullen we testen zodra de camera beschikbaar is.

Bijzonder aan dit toestel is dat de beeldstabilisatie in de camera zit. Tot nu toe zat die bij Panasonic altijd in de lenzen. In de camera heeft als voordeel dat de trillingen van je handen ook worden gecompenseerd als je een oudere lens zonder beeldstabilisatie gebruikt.

Verder gebruikt de Panasonic DMC-GX7 een combinatie van wifi en NFC (Near Field Communication) om snel contact te kunnen maken met een smartphone en tablet. Zo kun je beelden uitwisselen tussen de apparaten.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Panasonic DMC-GX7 is leverbaar vanaf eind september 2013 in het zilver en zwart. Prijzen:

DMC-GX7EG (alleen de body): €995,95;

DMC-GX7KEG (standaard zoomlens 14-42mm): €1.099,95;

DMC-GX7CEG (pancake lens 20mm): €1.199,95.

Bron: Panasonic.