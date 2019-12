Panasonic kondigt superzoomcamera met 60x optische zoom aan

De Panasonic Lumix DMC-FZ72 heeft een 20-1200 mm-lens met een diafragma van 2,8-5,9 mm en verdubbelt het zoombereik van voorganger 24x DMC-FZ62. Deze lens zit in een behuizing met een gewicht van 606 gram. Verder biedt de FZ72 optische beeldstabilisatie via Power I.O.S. en zitten er zowel automatische als handmatige standen op het toestel. Het is mogelijk foto's op te slaan als RAW-bestanden. De nieuwe Panasoniccamera maakt net als de meeste andere compact- en zoomcamera's gebruik van een 1/2.3-inch CMOS-sensor, die geschikt is voor 1080i60 HD video.

De Panasonic Lumix DMC-FZ72 biedt ook voor filmen een nieuwe eigenschap. In de microfoon is namelijk een windschermpje ingebouwd, zodat er minder ruis zou komen in het geluidssignaal. Panasonic claimt 70% verbetering in vergelijking met dezelfde camera zonder deze Wind Shield Zoom Microphone. Wij verwachten de camera binnenkort in handen te hebben en nemen bij het testen net als altijd geluidskwaliteit mee.

De Panasonic Lumix 60x DMC-FZ72 is vanaf september verkrijgbaar in de winkel voor een richtprijs van €400.