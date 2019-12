Panasonic introduceert lenzen met zoomknop

Nieuws|Voor mensen met een G-Microsysteemcamera komt Panasonic twee lenzen aan met knopbediening voor het zoomen naar de IFA in Berlijn. Normaal gesproken moet je bij verwisselbare lenzen een draaiende beweging maken om in- en uit te zoomen. Bij het fotograferen is dat geen probleem, maar als je filmt is het moeilijk dan de camera stil te houden.