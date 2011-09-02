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Panasonic introduceert lenzen met zoomknop

Nieuws
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Voor mensen met een G-Microsysteemcamera komt Panasonic twee lenzen aan met knopbediening voor het zoomen naar de IFA in Berlijn. Normaal gesproken moet je bij verwisselbare lenzen een draaiende beweging maken om in- en uit te zoomen. Bij het fotograferen is dat geen probleem, maar als je filmt is het moeilijk dan de camera stil te houden.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:2 september 2011

Er zijn twee varianten van deze 'G X Vario'-lenzen. Een lens van nog geen 3 cm dik met het 'standaard' zoombereik van 28 tot 82 mm. Ook met deze lens pas een systeemcamera vast nog niet in je broekzak, maar meenemen wordt wel weer een stuk makkelijker. De tweede lens is 3 keer zo groot en zoomt van 90 tot 350 mm.

De grotere Panasonic DMC-FZ150 heeft zelfs 24 keer optische zoom, vanaf 25 mm groothoek.

De IFA is een grote elektronicabeurs die elk jaar in Berlijn gehouden wordt.

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