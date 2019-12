Wat is de Panasonic Lumix DMC-GF3?

De Panasonic Lumix DMC-GF3 is een compacte aluminium camera met verwisselbare lens. Met ondermeer de Sony NEX-C3 en de Olympus PEN-serie strijdt de GF3 om de kleinste, beste en snelste in zijn soort te zijn.

Full-HD-video

In vergelijking met de duurdere Sony NEX-C3 (€630) heeft de GF3 (€500) het voordeel van full-HD-video, aanraakscherm en ingebouwde flitser. Maar de GF3 mist ondermeer een beweegbaar scherm, een panorama- en HDR-functie en de mogelijkheid van een externe flitser. 3D-beelden zijn mogelijk met de optionele 3D-lens van Panasonic.

Panasonic legt zelf de nadruk op:

Compactheid: De camera pas in je jaszak, maar zeker niet in je broekzak. De ingebouwde flitser is vernuftig weggewerkt. Uitgeklapt ziet de flitser er elegant maar wel wat fragiel uit. Er kan geen andere flitser op de camera gezet worden.

Gemakkelijke bediening: De GF3 heeft weinig knoppen. Via het aanraakscherm is op verschillende manieren een zee aan instellingen te vinden. Maar voor mensen die daar niet op zitten te wachten, is er ook iA-stand. In de iA-plus-stand kun je op het scherm makkelijk de achtergrond onscherp maken, het beeld donkerder of lichter maken of de witbalans aanpassen, zodat wit ook echt wit wordt op de foto.

Hogere beeldkwaliteit door nieuwe ruisonderdrukking.

Sneller en preciezer scherpstellen met behulp van het aanraakscherm.

Full HD filmen met een speciale, afzonderlijke opnameknop en continu scherpstellen. Ook kun je scherpstellen op het aanraakscherm, waardoor je afwisselend kunt scherpstellen op voor- en achtergrond.

Creatieve (kleur)instellingen: zoals de meeste camera's heeft de GF3 veel opties voor bijzondere kleurinstellingen. Ook kun je een miniatuureffect aan je foto's en video's geven.

De GF3 is klein, maar de standaard zoomlens is eigenlijk groter dan je zou willen. De losse lenzen van zo'n compacte systeemcamera zijn groter dan de vaste zoomlenzen van kleine compactcameraatjes. Dat is nodig omdat de sensor in een systeemcamera veel groter is. Net zo groot als die van de meeste spiegelreflexcamera's. Daardoor zijn dit soort camera's beter bij weinig licht en zijn er meer mogelijkheden voor onscherpe achtergronden.

De GF3 is verkrijgbaar in zwart, rood en bruin.

De Panasonic Lumix DMC-GF3 is een uitkomst voor mensen die net als een professional willen spelen met onscherpe achtergronden. Het aanraakscherm van de GF3 maakt dat heel makkelijk.

Mooie portretten

Met de Panasonic Lumix DMC-GF3 is het ook voor beginners makkelijk om portretten met een vage achtergrond te maken. In de zogenaamde iA- en iA+-stand kun je eenvoudig een schuifregelaar op het aanraakscherm toveren. Daarmee regel je dat er een klein of juist een groter deel van je foto scherp is. Je kunt zo eenvoudig experimenteren zonder de technische achtergrond te kennen.

Nog makkelijker wordt het omdat je ook nog eens gewoon op het scherm kunt aanwijzen waar de foto scherp moet zijn. Of je nu scherp wilt stellen op iemand die vooraan staat of iemand die achteraan staat: druk op die plek op het scherm en de foto is meteen gemaakt. De reactie is heel snel: de camera hoeft immers niet te zoeken waar je scherp wil stellen en dat scheelt tijd.

Het is wel belangrijk te weten dat je een camera als de GF3 anders vast moet houden dan een compactcamera, zeker als je met behulp van het aanraakscherm wilt fotograferen. De GF3 is namelijk een camera met een verwisselbare lens. Daarbij moet je aan de lens draaien om in- en uit te zoomen. Je houdt je linkerhand onder de lens voor het draaien en om de camera beter stil te kunnen houden. Met je rechterhand kun je de rest van de camera bedienen.

Jaszakformaat

Panasonic levert de GF3 vanaf oktober ook met een kleinere lens dan die wij nu gebruikt hebben. Hetzelfde zoombereik van 28 mm groothoek tot 84mm tele. Met die nieuwe lens wordt het echt een compacte camera. Nog steeds geen broekzakformaat, maar een jaszak behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bijzonder aan die nieuwe lens is dat er een zoomknopje op zit. Je hoeft niet meer aan de lens te draaien om in te zoomen. Het voordeel daarvan is dat zoomen tijdens filmen beter gaat. Als je moet draaien aan de lens kun je de camera namelijk nooit stil houden. Het zal niemand verbazen dat deze lens wel een stuk duurder is dan de huidige standaardzoomlens die we gebruiken in de test.

Begin november staan de uitgebreide testresultaten van de vergelijkende test online (onder voorbehoud). Met waarschijnlijk de Sony NEX-C3, de Olympus PEN E-P3, E-PL3 en E-PM1.

De Consumentenbond koopt camera's voor vergelijkende tests zelf in de winkel. Zo weten we zeker dat we testen wat u koopt. De GF-3 konden we uitproberen voor deze naar het lab verstuurd werd.

