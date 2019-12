Panasonic Lumix DMC-GF3 versus de Sony NEX-C3

Zonder lens wegen de camera’s rond de 225 gram. In de praktijk zal de lens voor het grootste deel de afmetingen en het gewicht van het geheel bepalen.

De toestellen hebben weinig knoppen en een sensor die even groot is als die van een spiegelreflexcamera. Het valt te verwachten dat de beeldkwaliteit ook overeenkomt.

Meer over de verschillen tussen spiegelreflexcamera’s en camera’s zoals de GF3 en de NEX-C3 is te lezen in de Digitaalgids van juli.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Panasonic Lumix DMC-GF3 is verkrijgbaar vanaf juli. Met de standaardzoomlens is de prijs ongeveer €500. De Sony NEX-C3 is verkrijgbaar vanaf augustus. Met de standaardlens is de adviesprijs €630.

Binnenkort zullen we de Panasonic Lumix DMC-GF3 en de Sony NEX-C3 aan een eerste indruk onderwerpen. Begin augustus zijn er testresultaten van verschillende nieuwe toestellen.