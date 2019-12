Eerste indruk|De Parrot Bebop Drone is een van de eerste consumentendrones die werkelijk goede foto’s en video’s maakt. De besturing met een app op je tablet of smartphone is innovatief. Maar de ‘vliegende camera’ écht goed leren besturen, zodat je precies de luchtopnames krijgt die je vooraf bedenkt, kost heel wat oefening. En je krijgt maar 10 minuten vliegtijd per accu.

Conclusie

De Parrot Bebop is een geavanceerde cameradrone met hoogwaardige componenten. Hij kan voor een deel autonoom vliegen; stilhangen in de lucht bijvoorbeeld. Hierdoor heb je meer tijd en aandacht voor het maken van mooie foto's en video's vanuit een bijzonder positie: vanaf 1 meter tot tientallen meters hoog.

De soepele 'geautomatiseerde' vluchten zijn te danken aan een snelle dual core Linux-boordcomputer en talloze sensoren die de positie en verplaatsing in de gaten houden. Voor de besturing van de drone gebruik je je eigen tablet of smartphone. De drone heeft een wifizender waar je op moet inloggen. De drone feitelijk besturen gaat via de gratis app FreeFlight van Parrot. Deze app voor Android, iOS en Windows Phone werkt intuïtief: draaien en kantelen van de smartphone of tablet leidt tot vliegbewegingen naar opzij, naar voren en naar achter. De app toont ook knoppen voor stijgen of dalen en draaien om de as zodat de camera de juiste kant op kijkt.

De Parrot Bebop Drone kan tegen een stootje: bij onze oefenvluchten is hij een paar keer tegen de grond geslagen, maar hij vliegt nog steeds. Hoewel de app de besturing versimpelt, ben je niet gelijk een cameraman of-vrouw die direct perfecte luchtopnames maakt. Dat ligt niet aan de uitstekende full-HD videocamera, maar aan de slechts 10 minuten vliegtijd die je krijgt per accu (je vindt er 2 in de doos). Omdat de vliegtijd zo beperkt is kregen we te weinig gelegenheid het dronevliegen helemaal onder de knie te krijgen.

Ander 'gedoe': op veel plekken is het vliegen met een drone verboden; in ieder geval nabij vliegvelden, boven gebouwen of boven mensen(massa's). Je bent dus in de praktijk veroordeeld tot filmen boven een leeg weiland, voetbalveld of een verlaten strand. Dat levert vaak weinig spannende beelden op en dan is €500 toch een hoop geld.

Eerste vlucht

De beginnende gebruiker vliegt niet meteen weg met zijn nieuwe Parrot Bebop Drone:

Zorg dat een van de 2 geleverde accu's (1200 mAh) volgeladen is (liever laad je ze allebei op). Dat kost per accu een uur. Ondertussen zet je de gratis app Parrot FreeFlight 3 op je tablet of smartphone (iOS/Android/Windows Phone). Check via Update in de FreeFlight app of er firmware (een nieuwe versie van de besturingssoftware) is om op de drone over te zetten. Druk de volgeladen accu op de juiste plek in de drone en schakel hem in met de aan-/uit-knop op de achterzijde. Je kalibreert (in principe eenmalig) het toestel volgens de aanwijzingen van de app. Je tablet of smartphone laat je zoeken naar een nieuwe wifizender. Kies de 'Bebop Drone'. Zo leg je een wifiverbinding met de drone. Schakel nu terug naar de Parrot FreeFlight app. De app toont de boodschap: 'Verbinding maken met Bebop Drone'. Kies Vrije vlucht. Wegvliegen? Druk op Take off onderin het scherm dat het live beeld toont van de camera. De drone stijgt tot 1 meter hoog en blijft stil in de lucht 'hangen' totdat je stuurbewegingen maakt met de tablet of smartphone. De drone start automatisch met filmen zodra je opstijgt; de beelden slaat hij op in het interne computergeheugen van 8 GB.

Instructievideo's

Het is beter vóór je eerste vlucht even rustig de instructievideo's in de app te bekijken in het onderdeel 'Cloud Pilot Academy'. Vliegen én filmen tegelijk is namelijk helemaal niet zo simpel. De instructievideo's vereisen een internetverbinding dus je bekijkt ze het liefste thuis. Een andere goede informatiebron is de Nederlandse handleiding (pdf).

Besturen van de drone

Het besturen van de drone gaat ongeveer zo:

Met een druk op de knop 'Take off' ('Opstijgen') in de app starten de motoren van de Parrot Bebop Drone, waarna bij opstijgt, blijft hangen en instructies van de piloot afwacht.

Met de linkerduim op een afgebeelde knop activeer je een virtuele joystick waarmee de hoogte en de rotatie van de drone kunt regelen.

Door de smartphone of tablet te kantelen geef je de richting aan: vooruit, achteruit, links, rechts.

Met de rechterduim bestuur je de kantelhoek van de voorste camera tijdens de vlucht.

Indien nodig keert de Bebop Drone met één druk op de knop 'Return Home' ('Terug naar uitgangspositie') automatisch terug naar zijn uitgangspositie met behulp van gps.

Door het aanraken van de knop 'Landing' (onderin de app) wordt automatisch een zachte landing ingezet. Met een druk op Emergency (bovenin de app) gaat de landing een stuk sneller.

Beeldkwaliteit

De Bebop Drone is aan de voorzijde uitgerust met een 14-megapixelcamera met een zogeheten fisheye-objectief. De camera legt een panoramabeeld vast in een hoge kwaliteit full-HD video (1080p) met 30 frames per seconde. Het is opmerkelijk hoe stabiel het videobeeld is, ondanks de trillingen van de 4 motoren/rotoren. Ogenschijnlijk 'glijdt' de camera door de lucht. Dat soepele beeld is niet alleen te danken aan rubberen schokdempers maar ook aan een grafische processor die het beeld automatisch en realtime corrigeert voor de trillingen.

Via de besturingsapp kan de piloot de hoek van de camera met een duimbeweging instellen en de zichthoek omschakelen naar een hoek van 180 graden. Zo kan de camera verticaal filmen en fotograferen. De piloot kan vanuit de app een aantal beeldinstellingen kiezen: formaat (16:9, 4:3, fisheye), witbalans, verzadiging, et cetera.

8 GB opslaggeheugen

De Parrot Bebop Drone slaat alle beelden op in zijn 8 GB flashgeheugen. Dat geheugen is niet uit te breiden. Je zet de foto's en video's het makkelijkst over naar het je computer met de meegeleverde usb-kabel. Sluit je deze kabel aan, dan is het opslaggeheugen van de drone direct te benaderen als een extern geheugen met Windows of MacOS X.

Binnen vliegen met bumpers

De Parrot Bebop Drone wordt geleverd met 2 beschermende bumpers van 10 gram per stuk die je optioneel aan het frame van de drone vast kunt klikken. Die bumpers zouden ook vluchten in huis mogelijk maken. Binnen vliegen is toch niet aan te bevelen: bij enkele vluchten binnen raakte de drone soms in de war over zijn positie en schoot dan heel snel omhoog zodat hij tegen het plafond knalde. Buiten hebben we de bumpers gebruikt om de propellers extra te beschermen tegen het geweld van crashes.

Parrot Bebop Drone: technische gegevens

De Parrot Bebop Drone heeft de volgende technische kenmerken: