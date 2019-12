Photokina 2014

Eerste indruk|De Canon Powershot G7 X, Sony alpha 5100 en Panasonic LX100: 3 gloednieuwe camera's met een grote sensor in een compacte behuizing. Deze trend en meer zagen we op fotobeurs Photokina.

De nieuwste camera's op Photokina

Op fotografiebeurs Photokina in Keulen presenteren de grote camerafabrikanten iedere 2 jaar hun nieuwste camera's. Als altijd is er veel aandacht voor fotokwaliteit, dit jaar onder andere door de uitbreiding van het aanbod camera's met een grotere sensor in een kleine, handzame camera. Ook connectiviteit beleeft eindelijk zijn doorbraak: wifi en NFC zitten standaard op nieuwe camera's, zodat je de camera gemakkelijk kunt verbinden met je smartphone en tablet om foto's op te slaan en te delen. We bespreken de interessantste nieuwe camera's.

Canon PowerShot G7 X

De G7 X is een geavanceerde compactcamera voor enthousiaste fotografen: beginners en gevorderden. Bijzonder aan deze kleine en mooi afgewerkte compactcamera (10,3 x 6 x 4 cm) is de grote sensor (diagonaal 16 mm). Zo'n grote sensor in een kleine camera is een trend die Sony 2 jaar geleden startte met de RX100 (waarvan inmiddels de derde versie te koop is). Met deze sensor verwachten we veel van de fotokwaliteit, zeker bij weinig licht.

De G7 X is voor beginners natuurlijk uitgerust met een automatische stand en heel veel creatieve opties. Geoefende fotografen kunnen alle instellingen eenvoudig handmatig aanpassen. Canon heeft voor een flink aantal knoppen gezorgd, zodat je niet helemaal in het menu hoeft te duiken. Ook is er goed gelet op de plaatsing van de knoppen, het ziet er overzichtelijk uit. Erg handig is dat je zelf functies aan knoppen kunt toewijzen, zodat je de G7 X helemaal naar je hand kunt zetten. De G7 X heeft 4,2 keer optische zoom (24 tot 100 mm), een opklapbaar scherm en wifi en NFC. Jammer is dat een zoeker ontbreekt, die paste blijkbaar niet meer in de kleine behuizing.

De G7 X is vanaf november te koop voor €600.

Canon PowerShot SX60 HS

De SX60 HS is een superzoomcamera met wel 65 keer optische zoom (21 tot 1365 mm). Zoveel zagen we nog niet eerder in een camera. Zijn voorganger - de SX50 HS - heeft 50 keer zoom, en enkele concurrerende merken kwamen met camera's met 60 keer zoom. Maar hoe ver kun je daar eigenlijk meer inzoomen? Stel je voor dat je door een dun rietje kijkt. Het gedeelte dat je dan nog ziet, krijg je bij een superzoomcamera uitvergroot in beeld. De SX60 is uitgerust met een optische beeldstabilisatie, maar als je volledig bent ingezoomd, is het lastig om de camera's helemaal stil te houden. Je kunt hiervoor wel een statief gebruiken, maar dan nog moet je er rekening mee houden dat volledig ingezoomde foto's altijd iets aan scherpte verliezen.

Canon heeft wel handige functies om je te helpen bij het zoomen, de belangrijkste is de Zoom Framing Assist. Als je ver inzoomt, is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren: wat ben je nu ook weer precies aan het fotograferen? Als je de Zoom Framing Assist gebruikt, zoomt de camera zelf even een stukje uit, zodat je weer het totaalplaatje ziet. Op het moment dat je de knop weer loslaat, ga je terug naar eerder ingezoomde positie en kun je de foto maken. De grip van de SX60 is helemaal vernieuwd en daardoor hou je deze relatief grote en zware camera prettig vast. De SX60 heeft een zoeker, maar het is onhandig dat hij niet automatisch schakelt naar de zoeker als je hem bij je oog houdt. Ook heeft hij een draaibaar scherm, wifi en NFC.

Hij komt begin oktober op de markt voor €500.

Sony Alpha 5100

De nieuwste compacte systeemcamera van Sony is de Alpha 5100 (ook ILCE-5100 genoemd). Volgens Sony de kleinste camera met een grote APS-C-sensor (diagonaal 28 mm) en dat kan wel eens kloppen. Hij is zonder lens 11 bij 6,3 bij 3,6 cm en daarmee iets groter dan bijvoorbeeld de Nikon 1 compacte systeemcamera's, maar die hebben een kleine sensor. Een belangrijk pluspunt van de Alpha 5100 is volgens Sony de snelheid, die zou vergelijkbaar zijn met die van de Alpha 6000. En dat zou goed nieuws zijn, want uit onze test blijkt dat de de Alpha 6000 erg weinig afdrukvertraging heeft.

Nieuw aan de Alpha 5100 is dat het nu ook mogelijk is om te focussen door op het scherm te tikken. Ook het opklapbare scherm is nieuw, en de 5100 is uitgerust met wifi en NFC.

De Alpha 5100 wordt in een kit geleverd met een 16-50 mm lens voor €650 en is al te koop.

Nikon Coolpix S6900

Een van de weinige meer eenvoudige compactcamera's die we zagen op Photokina is de Nikon Coolpix S6900. De opvolger van de populaire S6600 heeft enkele grappige extra's. Net als zijn voorganger kun je het scherm volledig draaien om selfies te maken. En om dat nog makkelijker te maken heeft de S6900 een tweede ontspanknop op de voorkant van de camera, naast de lens. Leuk bedacht, maar of dit nu echt makkelijker is dan de gewone ontspanknop te gebruiken, dat valt te betwijfelen.

Verder heeft de S6900 een ingebouwd standaardje, waarmee je de camera op een tafel kunt zetten om foto's te maken. Erg leuk bedacht, maar de hoek van de standaard is helaas niet in te stellen. De S6900 is ook met gebaren te bedienen. Als je dit activeert, kun je met de hand aangegeven wanneer je een foto wilt maken of video wilt starten. Handig voor een groepsfoto, al hebben we niet kunnen uitproberen of de camera niet in de war raakt van meerdere handen in beeld. Met één hand werkt het in elk geval goed. De S6900 zit vol met allerlei creatieve opties, zoals de 'glamour mode' waarin een filter over portretfoto wordt gelegd, waardoor je eruitziet als een model. Verder is hij uitgerust met 12 keer optische zoom, wifi en NFC.

De S6900 gaat €250 kosten en komt half oktober op de markt.

Panasonic DMC-LX-100

Ook Panasonic komt met een nieuwe geavanceerde compactcamera, de LX100. Deze camera heeft een grote sensor (een zogenaamde Micro Four Thirds-sensor met een diagonaal van 21 mm), die eerder alleen in de compacte systeemcamera's van Panasonic zat. Dat moet zorgen voor prima fotokwaliteit, zeker in combinatie met een lichtsterke lens (24-75 mm / f1.7-2.8). De LX100 is duidelijk een camera voor gevorderde fotografen. Hij biedt veel instelmogelijkheden die allemaal met knoppen op de camera de bedienen zijn. Dat kan beginnende fotografen afschrikken, ondanks de intelligente automatische stand die de LX100 ook heeft.

Bijzonder is dat de LX100 kan filmen in 4K-resolutie. Helaas zijn 4K-beelden alleen te bewonderen op een 4K-televisie, maar Panasonic heeft wel een andere handige toepassing bedacht voor 4K: 4K Photo. Als je een 4K-filmpje hebt gemaakt met 30 beelden per seconden, kun je met 4K Photo deze beelden een voor een langslopen op je camera en precies die foto's selecteren die op het juiste moment zijn genomen. Handig voor foto's van onderwerpen die niet stil willen zitten, zoals kinderen of huisdieren. Die foto's worden opgeslagen met een resolutie van 8 megapixels, genoeg voor een afdruk op ongeveer A4-formaat.

De LX100 is vanaf november te koop voor €900.

Samsung NX1, Nikon D750 en Canon EOS 7D II

Samsung, Nikon en Canon komen met nieuwe topcamera's voor semi-professionele fotografen. De NX1 (body €1500, vanaf oktober te koop) van Samsung is een compacte systeemcamera, de Nikon D750 (body €2200, vanaf eind september te koop) en de weersbestendige Canon EOS 7D II (body €1700, vanaf november te koop) zijn spiegelreflexcamera's. De Nikon D750 is als enige van deze 3 uitgerust met een full frame-sensor, de Canon en Samsung hebben een APS-C-sensor. Samsung stapt voor het eerst in dit semi-professionele segment, het is hun eerste compacte systeemcamera boven de €1000. Hun NX1 is de enige van deze 3 die in 4K kan filmen. Deze 3 camera's vertegenwoordigen de top van 'consumentencameraland', we testen ze om te zien tot welke fotokwaliteit ze in staat zijn. Maar natuurlijk zijn deze camera's, zowel qua prijs als qua mogelijkheden, maar voor weinigen weggelegd.

Test

Al deze camera's gaan we natuurlijk zo snel mogelijk testen in onze vergelijkende cameratest. Lees meer over soorten digitale camera's of de beste digitale camera's.

Ben jij op Photokina geweest of heb je gelezen over andere interessante nieuwe camera's? Laat het ons weten onder deze review.