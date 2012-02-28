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Photoshop Touch ook voor iPad

Nieuws
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Adobe heeft een versie van Photoshop Touch voor de iPad uitgebracht. Met de app kun je foto’s bewerken op een iPad 2 met besturingssysteem iOS5.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:28 februari 2012

Photoshop Touch heeft de belangrijkste functies van een fotobewerkingsprogramma. Je kunt werken met lagen en curves om de belichting aan te passen, retoucheren, selecteren. Ook zijn er verschillende creatieve filters.

De maximale grootte van een te bewerken foto is 1600x1600 pixels. RAW- en tif-bestanden worden niet gelezen en meer dan 16 lagen kun je niet opslaan in een project.

Photoshop Touch was al even op de markt, maar alleen voor Google Android. In de review die we daarover maakten, zijn we redelijk positief over de mogelijkheden.

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