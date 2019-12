Polaroid Android

Polaroid is nog steeds vooral bekend van zijn analoge direct-klaarcamera's. Het bedrijf maakt echter ook digitale toestellen. Tijdens de CES - de grootste elektronicabeurs ter wereld in Las vegas - introduceert het bedrijf een compacte systeemcamera met Android 4.1.

De Polaroid iM1836 heeft een standaard 10-30mm zoomlens met f2.8 over het hele bereik. Dat is vaak gunstig in situaties bij weinig licht. Er is ook een losse pancake lens met vast bereik. Met een adapter kun je ook lenzen van Micro Four Third camera's (onder meer Panasonic en Olympus) gebruiken.

Android 4.1

De camera heeft een 3.5 inch aanraakscherm en dat komt van pas. Het toestel heeft namelijk Android 4.1 als besturingssysteem, net als de onlangs door ons bekeken Samsung Galaxy Camera.

Internetten doe je via wifi. Er zijn apps van Polaroid om foto's te delen, er zijn verschillende apps uit Google Play te gebruiken: Twitter, Facebook et cetera.

Verder kun je filmen in 1080p HD kwaliteit, het toestel heeft HDMI om je filmpjes direct af te spelen op een geschikte tv.

Het is nog niet bekend wanneer deze camera naar Nederland komt en wat hij gaat kosten.