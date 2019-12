Canon EOS 100D met EF-S 18-55mm IS STM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 100D is een kleine spiegelreflexcamera. Hij is getest met de 'EF-S 18-55 IS STM'-lens, met 3 keer zoom. Daarmee weegt hij 887 gram en kun je scherpstellen vanaf 25 cm afstand. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 27 mm. Brildragers kunnen de sterkte van de optische zoeker aanpassen van -3 tot +1. De optische beeldstabilisatie werkt ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het zeer grote aanraakscherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser klapt automatisch of handmatig op. Ook kun je een losse flitser aansluiten. Via de microfoonaansluiting is het mono-geluid van de hd-films te verbeteren. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, ook voor video. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met Digital Photo Professional kun je RAW-bestanden omzetten naar jpg, met ImageBrowser EX foto's bewerken. Verder beschikt de 100D over o.a. focustracking.