Canon EOS 760D met EF-S 18-135mm 1:3.5-5.6 IS STM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 760D is een standaard spiegelreflexcamera met normale functies. Dit model heeft een draaibaar (selfie-)aanraakscherm. Hoogwaardige lens. Het display aan de bovenzijde van de camera toont verschillende instellingen. Logisch menu. Goed met één hand vast te houden. Goede grip op de rubberen inleg, voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Goed geplaatste knoppen met goed formaat, ergonomische handgreep. Dit model is Eye-Fi-compatible en een gps-module is los verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens