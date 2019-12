Canon EOS M met EF M 18-55mm 1:3.5-5.6 IS STM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS M is een compacte systeemcamera . Hij is getest met de 'EF M 18-55mm 1:3,5-5,6 IS STM'-lens, met 3 keer zoom vanaf 29 mm groothoek. De body is 35 mm dik en met lens weegt hij 639 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 27 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Het zeer grote aanraakscherm heeft een hoge resolutie. De losse flitser komt bovenop de camera. Scherpstellen kan door op de knop of op de gewenste plek op het scherm te drukken. Handmatig scherpstellen, continu scherpstellen en focus tracking zijn ook mogelijk. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand , diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Ook HDR-functie en exposurebracketing zijn beschikbaar. Handmatige versterkingsregeling maakt de microfoonaansluiting compleet voor beter geluid bij de hd-video-opnamen. Met ImageBrowser EX en Photostitch kun je foto's bewerken en met Digital Photo Professional RAW-bestanden omzetten naar jpg.