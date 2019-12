Canon EOS M3 met 18-55mm IS STM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS M3 is een kleine hoogwaardige systeemcamera met geavanceerde functies Dit model heeft een draaibaar selfie-aanraakscherm. Hoogwaardige lens en body, met een ergonomisch ontwerp. Er is genoeg plaats voor je duim op de achterkant en de grip is goed. Het menu is logisch en de knoppen zijn goed geplaatst. Een elektronische zoeker is apart verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens