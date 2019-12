Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Ixus 145 is een kleine, simpele compactcamera met 8 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 224 mm tele. Hij is 22 mm dik en weegt 126 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Er is alleen digitale beeldstabilisatie bij fotograferen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Via de helpknop krijg je uitleg en fotografietips op het scherm. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met monogeluid, maar heeft geen hdmi-uitgang. Ook timelapsefilmpjes zijn mogelijk, waarmee je bijvoorbeeld zichtbaar maakt hoe een bloemknop opent. Met ImageBrowser EX kun je op de computer foto's bewerken. Als je Photostitch downloadt, kun je panoramafoto's samenstellen. Deze Ixus is verkrijgbaar in 4 kleuren.