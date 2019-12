Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Ixus 275 HS is een normale compactcamera met standaardfuncties. Dit zakformaatje heeft een mooi design, met grote, goed geplaatste knoppen. Hij is goed met één hand te bedienen. Helaas ziet dit toestel er uit als plastic en voelt hij ook zo. Ook heb je achterop niet echt genoeg ruimte voor je duim en is het menu een beetje verwarrend. Opvallend is de extra knop om verbinding te maken met je smartphone. Je kunt dit o.a. gebruiken om gps-data aan je foto's te koppelen. De automatische zoom is afhankelijk van het aantal onderwerpen. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.