Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Powershot A1400 is een compactcamera met 5 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 140 mm tele. Hij is 30mm dik en weegt 172 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische zoeker kan handig zijn. Er is alleen digitale beeldstabilisatie bij fotograferen. De A1400 werkt met penlites (AA). Het scherm heeft een lage resolutie en toont uitleg, fotografietips en hulplijnen. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met monogeluid, maar de camera heeft geen hdmi-uitgang, dus filmpjes kunnen niet rechtstreeks in volle kwaliteit vertoont worden op een hdtv. Verder beschikt de A1400 over: onbeperkte lengte serieopname, handmatige witbalans en spot focussing/focus lock.