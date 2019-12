Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Powershot A2600 is een kleine en eenvoudige compactcamera met 10 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 140 mm tele. Hij is 20mm dik en weegt 129 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, maar niet bij filmen. De accu kun je niet in de camera opladen. Het zeer grote scherm heeft een lage resolutie, maar toont eventueel wel uitleg en hulplijnen. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De zelfontspanner is instelbaar. De A2600 heeft geen hdmi-uitgang om de opgenomen hd-films met monogeluid direct in volle kwaliteit op een hdtv af te spelen. Met het meegeleverde Image Browse EX en Camera Window PhotoStitch kun je foto's bewerken. Bij het exemplaar dat wij kochten hoorde ook een cameratasje en een 4 GB-geheugenkaart.