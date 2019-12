Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Powershot G15 is een geavanceerde camera met 5 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 140 mm tele. Hij weegt 375 gram en heeft een optische zoeker. De CMOS-beeldsensor is iets groter dan bij gewone camera's (10 mm) en de grote lensopening (f: 1.8-2.8) belooft wat voor foto's bij weinig licht. In macrostand kun je een onderwerp naderen tot op 1 cm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen. Het zeer grote scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. Ook kun je een losse flitser aansluiten. Indien gewenst kun je handmatig scherpstellen of gebruik maken van continu scherpstellen, focustracking of spotfocussing. Er is ook een panorama-, HDR- en exposurebracketingfunctie. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand , diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, maar niet tijdens filmen. Met ImageBrowser EX kun je eventueel foto's bewerken en met Digital Photo Professional RAW-bestanden omzetten naar jpg.