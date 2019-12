Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G16 is een geavanceerde camera met 5 keer zoom: van 28 mm groothoek tot 140 mm tele. Daarmee leg je een weids landschap vast en kun je redelijk ver inzoomen op een onderwerp. Met 385 gram is het toestel aan de zware kant. De sensor is met een diagonaal van 10 mm wat groter dan die van de gemiddelde compactcamera. Dat kan voordelig zijn bij weinig licht. Heeft een optische zoeker met analoog ('werkelijk' beeld). De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De belichting is handmatig in te stellen en er zijn allerlei creatieve standen: timelapsefilmpjes, slow motion video, HDR. Ook kun je locatiegegevens van je smartphone koppelen aan de foto's van de camera. Fotograferen in het onbewerkte RAW-formaat kan ook. Met het meegeleverde programma Digital Photo Professional kun je de bestanden op de computer zetten, bewerken en omzetten naar Jpeg.