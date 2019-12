Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G3 X is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies. Dit model heeft een hoogwaardige body, die oogt en voelt als metaal. Door de rubberen inleg heb je goede grip en op de achterkant is voldoende ruimte voor je duim. het aanraakscherm is draaibaar, het menu en snelmenu is logisch opgebouwd. Handig zijn de multifunctionele ring op de lens, de ZoomFramingAssist en de autozoomfunctie, die reageert op beweging van het onderwerp. Opvallend is de ring op de lens, voor zowel zoomen als handmatige scherpstelling. Handig is de extra knop om verbinding te maken met een smartphone, daarmee kan je gps-data aan je foto's toevoegen. Een zoeker en filter adapter FA-DC67B zijn als extra verkrijgbaar. Klik de testresultaten open voor meer details.