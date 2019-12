Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G7 X is een geavanceerde camera met wifi en 4,2 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 100 mm tele. Hij weegt 306 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 17 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het draaibare aanraakscherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De G7 X kan filmen in hd met stereogeluid. De belichting regel je handmatig met de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met de meegeleverde software kun je foto’s en video’s bewerken en RAW-bestanden omzetten. Verder heeft de G7 X o.a. een multifunctionele lensring, HDR , NFC, gps-tagging via je smartphone en een extra knop om te verbinden met je smartphone.