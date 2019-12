Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot N Facebook ready Edition is een compactcamera met wifi en 8 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 224 mm tele. Hij verschilt van de Canon PowerShot N door een aparte knop om met Facebook verbinding te maken. Hij is 30 mm dik en weegt 197 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen, via netstroom of usb. Het draaibare aanraakscherm toont uitleg en hulplijnen. Scherpstellen en de foto vastleggen kan ook door op het scherm te drukken. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in slowmotion en hd (monogeluid), maar heeft geen hdmi-uitgang. Door de videolamp heb je extra licht voor video-opnamen. De camera werkt met een Micro-SD geheugenkaartje. Met de meegeleverde software ImageBrowser EX kun je foto's bewerken. De PowerShot N heeft focustracking, onbeperkte lengte serieopname en geotagging via je smartphone.