De Canon PowerShot N100 is een compactcamera met wifi en 5 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 120 mm tele. De camera is 37 mm dik en weegt 290 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 10 mm. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 30 cm. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het draaibare aanraakscherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg en hulplijnen. De flitser moet je handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. Ook timelapsefilmpjes zijn mogelijk. Met de speciale Story Highlights knop wordt automatisch een filmpje gemaakt van een reeks foto’s. Het is mogelijk om tegelijkertijd een foto van het object en de fotograaf te maken, door een 2e camera boven de zoeker. Met Image Browser EX kun je op de computer foto’s en video’s bewerken. Met NFC kun je makkelijker een wifi-verbinding maken met een ander NFC-apparaat. Verder beschikt de N100 o.a. over onbeperkte lengte serieopname.