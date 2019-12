Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot N2 is een leuke camera in zakformaat, voor selfies en normale functies. Dit zakformaatje heeft een mooi ontwerp. Je kunt hem goed vasthouden als het scherm omhoog gedraaid is. Op de lens zit een handige ring die dienst doet als afdrukknop. Helaas ziet dit toestel er uit als plastic en voelt hij ook zo. De grip op het toestel is niet fijn als het scherm in de normale stand staat. Er is dan achterop geen ruimte voor je duim. Het menu is een beetje verwarrend. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om verbinding te maken. De camera is makkelijk in allerlei standen te gebruiken.